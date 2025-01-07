Украинец Мулярчук вернулся в российскую Team Spirit. Он отсутствовал в команде несколько месяцев

Вместе с ним возвратились еще двое.

Украинский киберспортсмен Илья Мулярчук (Yatoro) вернулся в российскую команду Team Spirit после четырех месяцев отсутствия. Вместе с ним возвратились еще двое — россияне Магомед Халилов (Collapse) и Айрат Газиев (Silent), который займет место тренера. Все входят в состав по игре Dota 2.

Что известно

Новость появилась в официальном Telegram-канале команды. Возвращение Мулярчука получилось неожиданным — причины решения неизвестны. «Это был один из сложнейших трансферных периодов за последние лет десять. Как вы уже знаете из анонса, помимо Айрата и Магомеда, к нам вернулся еще и Илья, который этого не планировал, но так получилось. Столь быстрое возвращение стало неожиданностью, и пришлось делать тяжелый выбор. Выбор, который сделан в пользу более опытного и состоявшегося игрока, в пользу легенды этой организации», — говорится в сообщении Team Spirit.

Выбор, о котором говорится в заявлении команды, состоял между звездным Yatoro и 17-летним талантом Аланом Галлямовым (Satanic). Последнего в итоге перевели в запас — многие игроки встали на сторону Алана, который считается восходящей звездой индустрии. «Вот и закончился мой путь со Spirit. Было круто, но я, к сожалению, не смог остаться в организации подольше. Но расстраиваться не стоит, ведь скоро опять буду в игре», — написал Satanic в своем Telegram-канале.

Об уходе Мулярчука стало известно в сентябре, он покинул команду вместе с другим украинцем, Мирославом Колпаковым. Оба решили взять паузу в карьере, но Илья быстро вернулся в киберспорт, возвращение он анонсировал еще до официального прихода в Team Spirit. «Какие у меня жизненные цели? Вернуться в Доту и выиграть 10 турниров подряд, потом еще 10, еще 10 и еще 10. Примерно такие планы на жизнь», — говорил Yatoro во время недавней поездки в Шанхай.

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Почему уходил

Мулярчук и Колпаков объявили, что берут паузу в карьере, после турнира The International 13, который прошел в первой половине сентября 2024-го. На нем Team Spirit выступила неудачно: вышла в плей-офф нижней сетки, но вылетела уже после второго раунда, проиграв китайской Xtreme Gaming (1:2). В заявлении Team Spirit по поводу ухода украинцев намекалось на их усталость за четыре года активной карьеры, с постоянными поездками, соревнованиями и тренировками.

Уход комментировал и сам Мулярчук — говорил, что за длительное время в одной команде невозможно не испортить отношения с партнерами. Однако это не помешало ему вернуться спустя несколько месяцев. «Нахождение в одном и том же коллективе на протяжении нескольких лет дает о себе знать. Ты не можешь подходить так же беспристрастно к работе с людьми, которых знаешь настолько долго. У каждого человека, если вы живете три-четыре года вместе не по своей воле, грубо говоря, есть свой негативный осадок, который, возможно, косвенно, но влияет на результаты», — рассуждал Илья.

Наказывали за игру с россиянами

В августе 2023-го на Мулярчука и Колпакова наложили санкции со стороны Украины — местная федерация киберспорта поместила их в черный список. Причиной стали выступления Yatoro и Mira в одной команде с россиянами. Также забанили игроков по Counter Strike: Global Offnesive Игоря Жданова, Мирослава Плахотя и Захара Силедчика.

Мулярчук в составе Team Spirit дважды выигрывал крупнейший турнир по Dota 2 The International — в 2021 и 2023 годах. За них украинец получил по несколько миллионов долларов призовых. Во вторник, 7 января, команда проведет свой первый матч в 2025 году — в квалификации DreamLeague S25 встретится с другим коллективом из бывшего СССР ASAKURA.