Американская футболистка Леру попросила уменьшить ей грудь в FIFA 23

Нападающая «Орландо» Сидни Леру потребовала уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.

Футболистку не устраивает размер в игре, а также некоторые нюансы внешности.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, и кто-то даже сделал меня с большой грудью! Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала спортсменка в соцсетях.

Нападающая сборной США выиграла Чемпионат мира и Олимпийские игры в 2016 году. Рейтинг Леру в FIFA 23 — 81.