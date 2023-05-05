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Сегодня, 14:27

Американская футболистка Леру попросила уменьшить ей грудь в FIFA 23

Виталий Косик
Корреспондент
Сидни Леру.
Фото Global Look Press
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Нападающая «Орландо» Сидни Леру потребовала уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.

Футболистку не устраивает размер в игре, а также некоторые нюансы внешности.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, и кто-то даже сделал меня с большой грудью! Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала спортсменка в соцсетях.

Нападающая сборной США выиграла Чемпионат мира и Олимпийские игры в 2016 году. Рейтинг Леру в FIFA 23 — 81.

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