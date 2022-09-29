Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов вошел в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку получил нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов — 84 OVR. 27-летний узбек забил гол в товарищеском матче против Коста-Рики (1:2).

International Break? No days off for #TOTW ?



The latest Team of the Week is now live in #FUT in #FIFA23 ? pic.twitter.com/4UWvWuJ8Ni — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 28, 2022

Официальный релиз нового футбольного симулятора состоялся 26 сентября. Режим Ultimate Team стал доступен еще на прошлой неделе в виде веб-версии.