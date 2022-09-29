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29 сентября, 06:39

Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов вошел в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку получил нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов — 84 OVR. 27-летний узбек забил гол в товарищеском матче против Коста-Рики (1:2).

Официальный релиз нового футбольного симулятора состоялся 26 сентября. Режим Ultimate Team стал доступен еще на прошлой неделе в виде веб-версии.

Элдор Шомуродов
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
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В FIFA 23 можно отключить критические высказывания комментаторов

Состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA 23