Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов вошел в новую команду недели FIFA 23

29 сентября, 06:39
Компания EA Sports представила вторую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку получил нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов — 84 OVR. 27-летний узбек забил гол в товарищеском матче против Коста-Рики (1:2).
International Break? No days off for #TOTW ?— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 28, 2022
The latest Team of the Week is now live in #FUT in #FIFA23 ? pic.twitter.com/4UWvWuJ8Ni
Официальный релиз нового футбольного симулятора состоялся 26 сентября. Режим Ultimate Team стал доступен еще на прошлой неделе в виде веб-версии.