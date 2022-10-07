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Сегодня, 02:57

Футбольный симулятор FIFA 23 получил очень низкие оценки в Steam

Евгений Козинов
Корреспондент
Страница FIFA 23 в Steam.

Новый футбольный симулятор FIFA 23 спустя неделю после выхода имеет очень низкие оценки от пользователей Steam. Официальный релиз игры состоялся 30 сентября.

На данный момент у игры 9354 обзора, из которых только 37 процентов являются положительными. Главной проблемой, с которой столкнулись российские пользователи ПК — FIFA 23 не запускается из-за ошибки античита. Также у некоторых игроков недоступны российские комментаторы.

Тем не менее, на прошлой неделе футсим занял три строчки в чарте продаж цифрового магазина: на 2-м месте Ultimate Edition, на 4-м — обычная версия, а на 8-м — предзаказ.

FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Со следующего года самый популярный футбольный симулятор будет называеться EA FC.

Постер FIFA 23. Состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA 23

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