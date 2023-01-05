Гризманн, Одегор и Шоу вошли в новую команду недели FIFA 23

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Компания EA Sports представила 10-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Это первая команда недели FIFA 23 в 2023 году. Самый высокий рейтинг получил полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Одегор — 88 OVR.
? Openda, Caqueret, Griezmann ! Voici la premi?re #TOTW de 2023 ?! #FIFA23 #FUT pic.twitter.com/BTxGimxBE8— EA FIFA France (@EA_FIFA_France) January 4, 2023
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 4 января.