Гризманн, Одегор и Шоу вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 10-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Это первая команда недели FIFA 23 в 2023 году. Самый высокий рейтинг получил полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Одегор — 88 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 4 января.