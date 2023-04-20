Гризманн, Павар и Стоунс вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 89 OVR. 32-летний француз оформил дубль в матче 29-го тура ла лиги против «Альмерии» (2:1).

Doing it for the badge in a big way ?#TOTW 2??5?? is available now in #FUT in #FIFA23 pic.twitter.com/rXu16Jg42J — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 19, 2023

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 апреля.