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Сегодня, 02:52

Гризманн, Павар и Стоунс вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
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Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — 89 OVR. 32-летний француз оформил дубль в матче 29-го тура ла лиги против «Альмерии» (2:1).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 апреля.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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Доннарума, Де Лигт и Грилиш вошли в новую команду недели FIFA 23