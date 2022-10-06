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Сегодня, 06:23

Холанн, Бен Йеддер и Вернер вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила третью команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн — 89 OVR. 22-летний норвежец в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Третья команда недели FIFA 23. Фото Global Look Press
Третья команда недели FIFA 23.
Фото Global Look Press

Официальный релиз нового футбольного симулятора состоялся 26 сентября. Режим Ultimate Team стал доступен еще на прошлой неделе в виде веб-версии.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA 23