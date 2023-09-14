Объявлена дата выхода Football Manager 2024

Компания Sports Interactive опубликовала трейлер своей новой игры Football Manager 2024. Юбилейная часть серии выйдет 6 ноября на всех популярных платформах, в том числе на консолях и смартфонах.

«Совершенствуйте свою тактику, ищите следующего вундеркинда и найдите свое преимущество — ведь прогресс никогда не останавливается. Football Manager 2024 — 20-е и самое полное издание на сегодняшний день. Выходит 6 ноября на всех платформах», — гласит описание трейлера на официальном YouTube-канале.

Одной из особенностью FM24 станет возможность переноса сохранений карьеры из предыдущей части (Football Manager 2023).