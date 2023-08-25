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Киберфутбол

Сегодня, 00:35

Объявлена дата выхода продолжения футбольного симулятора eFootball

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип eFootball 2024.
Фото Twitter
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Разработчики серии футбольный симуляторов eFootball, которые ранее называли Pro Evolution Soccer, объявил дату выхода продолжения игры. Обновление выйдет 7 сентября 2023 года.

«Это обновление посвящено теме «Улучшенная свобода управления игрой для создания моментов», благодаря которой пользователи могут ожидать еще более продвинутого игрового процесса. В связи с обновлением мы планируем провести масштабное техническое обслуживание в период с 4 по 7 сентября», — говорится в пресс-релизе.

eFootball 2024 будет доступен на всех платформах и будет автоматически обновлен до последней версии у всех, кто ранее установил eFootball 2023.

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