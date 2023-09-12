Путин анонсировал ежегодный турнир по киберспорту

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе организуют ежегодный турнир по киберспорту.

«Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире, причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, поможет продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.