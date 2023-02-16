Роналду вошел в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 16-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 91 OVR. 38-летний португалец оформил покер в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вехда» (4:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 февраля.