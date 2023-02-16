Роналду вошел в новую команду недели FIFA 23

Сегодня, 07:50
Компания EA Sports представила 16-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 91 OVR. 38-летний португалец оформил покер в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вехда» (4:0).
Strikers of dreams ?#TOTW 1??6??'s landed in #FUT in #FIFA23. pic.twitter.com/ZXn3DcAuJs— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 15, 2023
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 февраля.