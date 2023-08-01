Стали известны рейтинги игроков «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «ПСЖ» в EA Sports FC 24

Сегодня, 21:05
В новом трейлере для футбольного симулятора EA FC 24 разглядели рейтинги игроков из популярных команд — в их числе «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Ливерпуль».
Некоторые футболисты заметно опустились в рейтингах. Так, Жоэль Матип из «Ливерпуля» потерял четыре пункта, а Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» — три. В то же время другие игроки стали куда ценнее — например, Виктор Бонифасе из «Байер 04» приобрел сразу одиннадцать пунктов.
Стоит заметить, что к релизу игры, который состоится 29 сентября, статистика еще может измениться.
Рейтинг игроков «Ливерпуля» в EA FC 24:
Алиссон: 89 OVR (0)
Joe Gomez: 79 OVR (-2)
Ибраима Конате: 81 OVR (0)
Вирджил ван Дейк: 88 OVR (-2)
Эндрю Робертсон: 86 OVR (-1)
Доминик Собослаи: 82 OVR (+3)
Алексис Мак Аллистер: 81 OVR (+5)
Кертис Джонс: 77 OVR (+1)
Дарвин Нуньес: 82 OVR (0)
Коди Гакпо: 83 OVR (0)
Луис Диас: 84 OVR (0)
Диогу Жота: 84 OVR (-1)
Харви Эллиотт: 77 OVR (+3)
Стефан Байчетич: 72 OVR (+11)
Жоэль Матип: 80 OVR (-4)
Константинос Цимикас: 77 OVR (0)
Натаниэль Филлипс: 73 OVR (0)
Куивин Келлехер: 73 OVR (0)
Адриан: 71 OVR (-1)
Рейтинг игроков «ПСЖ» в EA FC 24:
Джанлуиджи Доннарумма: 87 OVR (-1)
Ашраф Хакими: 84 OVR (0)
Данилу Перейра: 81 OVR (+1)
Маркиньос: 87 OVR (-1)
Преснель Кимпембе: 83 OVR (0)
Нуну Мендеш: 82 OVR (+2)
Витинья: 80 OVR (+1)
Марко Верратти: 86 OVR (-1)
Фабиан Руис: 81 OVR (-2)
Килиан Мбаппе: 91 OVR (0)
Неймар: 89 OVR (0)
Рейтинг игроков «Ньюкасл Юнайтед» в EA FC 24:
Киран Триппьер: 85 OVR (+1)
Бруну Гимарайнш: 84 OVR
Каллум Уилсон: 82 OVR (+3)
Фабиан Шер: 82 OVR (+5)
Жоэлинтон: 82 OVR (+7)
Мигель Альмирон: 81 OVR (+3)
Александер Исак: 81 OVR (+1)
Рейтинг игроков «Тоттэнхем» в EA FC 24:
Сон Хын Мин: 86 OVR (-3)
Родриго Бентанкур: 82 OVR (+3)
Эрик Дайер: 78 OVR (-2)
Рейтинг игроков «Байер 04» в EA FC 24:
Лукаш Градецкий: 81 OVR (-2)
Эдмонд Тапсоба: 81 OVR (0)
Джонатан Та: 81 OVR (-1)
Пьеро Инкапье: 79 OVR (0)
Джереми Фримпонг: 83 OVR (+3)
Эсекиэль Паласиос: 80 OVR (+2)
Гранит Джака: 82 OVR (+3)
Алехандро Гримальдо: 84 OVR (+2)
Флориан Вирц: 85 OVR (+3)
Патрик Шик: 83 OVR (-2)
Амин Адли: 77 OVR (+3)
Сердар Азмун: 78 OVR (-2)
Адам Гложек: 77 OVR (0)
Йонас Хофманн: 83 OVR (+2)
Роберт Андрих: 82 OVR (+1)
Надим Амири: 77 OVR (+1)
Одилон Коссуну: 76 OVR (+1)
Патрик Пентц: 71 OVR (-2)
Керем Демирбай: 79 OVR (-2)
Никлас Ломб: 66 OVR (0)
Тимоти Фосу-Менса: 72 OVR (-1)
Ноа Мбамба: 64 OVR (0)
Джошуа Эзе: 59 OVR (-1)
Виктор Бонифасе: 74 OVR (+8)