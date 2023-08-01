Стали известны рейтинги игроков «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «ПСЖ» в EA Sports FC 24

В новом трейлере для футбольного симулятора EA FC 24 разглядели рейтинги игроков из популярных команд — в их числе «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Некоторые футболисты заметно опустились в рейтингах. Так, Жоэль Матип из «Ливерпуля» потерял четыре пункта, а Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» — три. В то же время другие игроки стали куда ценнее — например, Виктор Бонифасе из «Байер 04» приобрел сразу одиннадцать пунктов.

Стоит заметить, что к релизу игры, который состоится 29 сентября, статистика еще может измениться.

Рейтинг игроков «Ливерпуля» в EA FC 24:

Алиссон: 89 OVR (0)

Joe Gomez: 79 OVR (-2)

Ибраима Конате: 81 OVR (0)

Вирджил ван Дейк: 88 OVR (-2)

Эндрю Робертсон: 86 OVR (-1)

Доминик Собослаи: 82 OVR (+3)

Алексис Мак Аллистер: 81 OVR (+5)

Кертис Джонс: 77 OVR (+1)

Дарвин Нуньес: 82 OVR (0)

Коди Гакпо: 83 OVR (0)

Луис Диас: 84 OVR (0)

Диогу Жота: 84 OVR (-1)

Харви Эллиотт: 77 OVR (+3)

Стефан Байчетич: 72 OVR (+11)

Жоэль Матип: 80 OVR (-4)

Константинос Цимикас: 77 OVR (0)

Натаниэль Филлипс: 73 OVR (0)

Куивин Келлехер: 73 OVR (0)

Адриан: 71 OVR (-1)

Рейтинг игроков «ПСЖ» в EA FC 24:

Джанлуиджи Доннарумма: 87 OVR (-1)

Ашраф Хакими: 84 OVR (0)

Данилу Перейра: 81 OVR (+1)

Маркиньос: 87 OVR (-1)

Преснель Кимпембе: 83 OVR (0)

Нуну Мендеш: 82 OVR (+2)

Витинья: 80 OVR (+1)

Марко Верратти: 86 OVR (-1)

Фабиан Руис: 81 OVR (-2)

Килиан Мбаппе: 91 OVR (0)

Неймар: 89 OVR (0)

Рейтинг игроков «Ньюкасл Юнайтед» в EA FC 24:

Киран Триппьер: 85 OVR (+1)

Бруну Гимарайнш: 84 OVR

Каллум Уилсон: 82 OVR (+3)

Фабиан Шер: 82 OVR (+5)

Жоэлинтон: 82 OVR (+7)

Мигель Альмирон: 81 OVR (+3)

Александер Исак: 81 OVR (+1)

Рейтинг игроков «Тоттэнхем» в EA FC 24:

Сон Хын Мин: 86 OVR (-3)

Родриго Бентанкур: 82 OVR (+3)

Эрик Дайер: 78 OVR (-2)

Рейтинг игроков «Байер 04» в EA FC 24:

Лукаш Градецкий: 81 OVR (-2)

Эдмонд Тапсоба: 81 OVR (0)

Джонатан Та: 81 OVR (-1)

Пьеро Инкапье: 79 OVR (0)

Джереми Фримпонг: 83 OVR (+3)

Эсекиэль Паласиос: 80 OVR (+2)

Гранит Джака: 82 OVR (+3)

Алехандро Гримальдо: 84 OVR (+2)

Флориан Вирц: 85 OVR (+3)

Патрик Шик: 83 OVR (-2)

Амин Адли: 77 OVR (+3)

Сердар Азмун: 78 OVR (-2)

Адам Гложек: 77 OVR (0)

Йонас Хофманн: 83 OVR (+2)

Роберт Андрих: 82 OVR (+1)

Надим Амири: 77 OVR (+1)

Одилон Коссуну: 76 OVR (+1)

Патрик Пентц: 71 OVR (-2)

Керем Демирбай: 79 OVR (-2)

Никлас Ломб: 66 OVR (0)

Тимоти Фосу-Менса: 72 OVR (-1)

Ноа Мбамба: 64 OVR (0)

Джошуа Эзе: 59 OVR (-1)

Виктор Бонифасе: 74 OVR (+8)