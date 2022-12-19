В FIFA 23 предсказали победу сборной Аргентины на ЧМ-2022. Четвертый раз в истории видеоигра верно определила победителя

Компания Electronic Arts верно определила победителя чемпионата мира-2022 через симуляцию турнира в футбольном симуляторе FIFA 23.

Перед стартом первенства в Катаре EA Sports опубликовала в социальных сетях результаты симуляции: в финале сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0), а в матче за третье место победила Франция.

В реальной жизни сборная Аргентины на ЧМ-2022 в финале обыграла Францию: основное время закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были аргентинцы — 4:2.

Для симулятора FIFA это четвертое правильное предсказание итогов чемпионата мира. Ранее такое было в 2010, 2014 и 2018 годах.