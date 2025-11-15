Escape from Tarkov вышел раньше 2028 года: появилась возможность «сбежать из Таркова»

Обзор основных механик и особенностей игрового процесса Escape from Tarkov. Если вы до сих пор не знакомы с проектом, то наша статья для вас.

История разработки Escape from Tarkov

Первый официальный анонс «Побега из Таркова» был в ноябре 10 лет назад. Тогда игра позиционировалась как хардкорный тактический шутер, именно это отражал вскоре вышедший альфа-тест. Перед Escape from Tarkov разработчики из студии Battlestate Games работали над проектом Contract Wars. Условно-бесплатная браузерная игра, дизайн и декорации которой стали основой для «Таркова». Опыт разработки и идея создать шутер мечты стали точкой появления Escape from Tarkov.

Бойцы ЧВК Bear в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

За приблизительно семь лет раннего доступа в игре поменялось очень многое: от упора на реалистичность отказались, появились новые механики, изменился темп геймплея. Escape from Tarkov на разных этапах развития незначительно отличался «внешне», но совершенно точно ощущался по-разному. За семь лет успели удалить и вернуть переработанную механику инерции, поменять несколько раз отдачу и паттерны стрельбы, провести различные эксперименты с экономикой игры. И спустя долгие годы Escape from Tarkov все же добрался до релиза.

Студия Battlestate Games также пережила репутационные потери и несколько скандалов. Escape from Tarkov пытались «отменить» на Западе на фоне событий 2022 года. «Побег из Таркова» копировали многие компании: от энтузиастов до крупных корпораций вроде Activision или Tencent. Несколько «волн» читеров и скандалов с бездействием разработчиков, даже незнакомые с игрой люди слышали что-то про это. В апреле 2024 года появилось новое издание Escape from Tarkov за 11 000 рублей, которое «взорвало» сообщество проекта. Вскоре добавили и дополнительные возможности по расширению внутриигрового схрона за «донат». «Через тернии к звездам» EfT достиг релиза.

Геймплейный трейлер из альфа-теста

Сюжет Таркова и вселенная «Россия-2028»

Поскольку в основе игры лежит идея воплощения мечты, то у Escape from Tarkov сочетание множества жанров и концепций. У экстракшен-шутера с упором на PvPvE-контент проработанная история мира, связанная с событиями Contract Wars и будущим проектом BSG. Название вселенной, в которой происходят события, — «Russia-2028». Конфликт происходит из-за амбиций транснациональной корпорации Terragroup. С ней связан коррупционный скандал в Норвинской области, вымышленной территории РФ на границе с Финляндией.

Релизный геймплейный трейлер Escape from Tarkov

В ходе оперативных действий сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с полным отказом от сотрудничества со стороны Terragroup, вскоре оказывается, что компания связана с куда большим числом преступлений. Частная охрана транснациональной корпорации хорошо подготовилась защищать свои секреты, в ее «штате» были подготовленные наемники. Обыск офиса превратился в полноценную штурмовую операцию, ситуация повторялась на каждом объекте Terragroup. Неизвестные также атаковали стратегически важные объекты инфраструктуры и даже захватили под контроль терминал.

Вид от первого лица в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

В ситуацию вмешались федеральные власти, блокировав город, вскоре к проблеме подключилась ООН. В результате международных переговоров Тарков стал нейтральной зоной, на которой не располагались чьи-либо войска. При этом на территории остались ряд жителей, банды мародеров, наемники, ценные доказательства вины Terragroup. Интересы сторон в «серой» зоне стали отстаивать частные военные компании, события Contract Wars происходят в этом временном промежутке. Спустя время конфликт затих, а «выжившие» потеряли принадлежность к какой-либо иерархии. За одного из ветеранов ЧВК вы и играете в Escape from Tarkov.

Сюжет «Побега из Таркова» полон скрытых деталей и подробностей, с которыми предстоит разобраться в ходе выполнения квестов. Также существует хорошая внеигровая кампания по развитию вселенной «Russia-2028». Например, события с дополнительными активностями: страйкбольные проекты, расшифровка посланий, поиск записок в городах, книги по EfT. Также благодаря Battlestate Games вышел сериал «Рейд» с довольно качественными тактическими экшен-сценами.

Трейлер до релиза Escape from Tarkov

Основоположник жанра экстракшен-шутеров

Редко игры открывают новый жанр в индустрии, и чаще всего это оказываются инди-проекты. Современный Escape from Tarkov разрабатывает полноценная большая команда из Battlestate Games с хорошим бюджетом. Это стало результатом популярности «Побега из Таркова» по всему миру как уникального тактического шутера с механикой эвакуации. Так Escape from Tarkov из инди-проекта превратился в «отца экстракшен-шутеров» и получил статус «короля» собственного жанра. Множество проектов пытались повторить успех EfT, но лишь некоторые смогли добиться каких-то стоящих результатов, но превзойти «лидера» так и не смогли.

«Ганплей» и внимание к деталям

Escape from Tarkov выделяется своей щепетильностью в отношении оружия: в игре тысячи различных модификаций на десятки видов винтовок и пистолетов. Многие игроки полюбили именно эту проработку, возможность наслаждаться эстетикой. Непосредственно же «в рейде» радует поведение оружия, которое создает реалистичные ощущения от его использования.

Проект Escape from Tarkov также можно описать как симулятор боя в экстремальных условиях. Игра не лояльна к новичкам и «гордится» этим. Основой геймплея стали «рейды» — выходы на локации, на которых необходимо искать ценный хлам, выполнять квесты, с последующей необходимостью «выйти живым». В ходе таких миссий вы столкнетесь с другими игроками и враждебными нейтральными ботами и боссами. Никакой карты и обозначений, только умение ориентироваться на местности и ваши навыки выживания. Только «Тарков», только хардкор.

Перезарядка РПД в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Квесты, убежище и менеджмент схрона

Второй тизер Escape from Tarkov

В Escape from Tarkov много аспектов, которые не менее важны, чем «рейды». Во-первых, квесты развивают сюжет проекта или становятся вызовом для вас. Например, убить пять других игроков из снайперских винтовок за одну жизнь.

Также у вас в собственности находится настоящий бункер, который вам предстоит развивать. С прокачкой «убежища» вы будете улучшать некоторые аспекты своего персонажа, получать доступ к новым механикам и возможностям. Также в своем бункере можно наладить производство некоторых полезных в быте и «рейдах» вещей, а также обзавестись собственной биткоин-фермой.

Наверное, менеджмент схрона давно стал самой важной частью Escape from Tarkov. На перекладывание вещей, подготовку персонажа к «рейду» вы будете тратить больше всего времени. Некоторые вылазки для вас будут и вовсе заканчиваться за несколько секунд. При этом в случае смерти вы теряете все, что у вас было с собой, за исключением предметов в специальных «сейв слотах», которых не так много.

Дизайн убежища в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Локации, визуальный стиль и звук

Визуальный стиль Escape from Tarkov воссоздает лучше любых других проектов атмосферу постсоветской или российской локации. Детальная проработка окружения привела к проблемам с оптимизацией. Правда, отрицать то, что «Побег из Таркова» демонстрирует максимально правдоподобные локации, по меньшей мере глупо. Если не брать в расчет освещение, у Escape from Tarkov это вечная проблема. Общий уровень графики не дотягивает до уровня крупнейших проектов индустрии, но насладиться ей вполне можно при наличии хорошего ПК. Каждая локация во многом уникальна и диктует свои правила боя: от заповедной лесной зоны до городской застройки высокой плотности. Всего в Escape from Tarkov 11 карт, если не учитывать особую локацию «лабиринт».

Одно из помещений города Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Звуковые эффекты и музыка в игре сделаны на высшем уровне. Разработчики уделили много внимания этому аспекту. Благодаря этому звуки оружия максимально правдоподобны, так как каждый образец записывали в разных условиях несколько раз. За музыку же ответственен сам основатель студии — Никита Васильевич Буянов. Он также известен под псевдонимом Geneburn. Музыкальное сопровождение в игре выдает талант Никиты в этом деле. К сожалению, с позиционированием звука в Escape from Tarkov не все было так хорошо во время бета-теста. Со временем проблема только усиливалась, возможно, релиз исправит эту ситуацию.

Эффект тремора в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

«Нюансы» Escape from Tarkov

За время бета-теста «Эскейп фром Тарков» вскрылось множество проблем: от читеров до плохой оптимизации. Разработчики несколько раз пытались изменить ситуацию, если геймплейные составляющие к релизу в целом пришли к окончательному виду, то технические аспекты еще предстоит оценить. Escape from Tarkov стал стабильнее работать, но работу по борьбе с читерами и долгосрочную перспективу звука и сетевого кода можно будет проверить лишь спустя некоторое время.

Анонс изменений в релизной версии Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10

ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 5 3600 или аналогичный

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 16 ГБ

ВИДЕОКАРТА: GTX 1660 или лучше

МЕСТО НА ДИСКЕ: 80 ГБ

Рекомендованные:

ОС: Windows 11

ПРОЦЕССОР: Intel Core i7-14700F или лучше

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 64 ГБ

ВИДЕОКАРТА: RTX 4070 или лучше

МЕСТО НА ДИСКЕ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ SSD): 80 ГБ

Отзывы критиков

Игровые издания хвалят Escape from Tarkov за уникальное сочетание жанров и «свой путь» в индустрии. Редко хардкорные проекты становятся такими популярными, тем более в достаточной мере, чтобы породить отдельный жанр. Игроки же отзываются о «Побеге из Таркова» неоднозначно. Проект можно похвалить за внимание к деталям, стрельбу и поведение оружия, уникальный опыт. При этом Escape from Tarkov требует много времени, испытывает проблемы с оптимизацией и сетевым кодом. Сложно на данный момент высказать итоговой вердикт. «Побег из Таркова» раскрывается постепенно, его «изъяны» тоже.

Вид от первого лица при включенном ПНВ в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Где скачать Escape from Tarkov ?

Проект доступен на официальном сайте Battlestate Games и в магазине Steam. В обоих случаях вам потребуется зарегистрировать аккаунт в системе BSG. При покупке Escape from Tarkov на сайте игра предоставляется в отдельном лаунчере, ключ для Steam не предоставляется. Если ошибетесь, то для связи со стимом потребуется приобрести «Побег из Таркова» еще раз. Если у вас еще нет копии игры, то рекомендуется брать в Steam.

Жанр: Extraction Shooter

Разработчик: Battlestate Games