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Сегодня, 17:00

Альфа-Банк придумал, как вернуть Apple Pay в Россию

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Хорошие новости от Альфа-Банка: организация сообщила, что ей удалось получить доступ к NFC-чипу на iPhone. Ранее это считалось невозможным: после того, как работа Apple Pay в России была ограничена в 2022 году, пользователи айфонов лишились бесконтактной оплаты.

Оплата через терминал. В 2025 году в России снова можно будет платить через iPhone

Теперь же Альфа-Банк утверждает, что его технология позволяет снова использовать NFC — «легально и без взлома». Как именно это происходит, пока не раскрывается. Но в пресс-релизе компании заявлено, что она готова поделиться ноу-хау с другими банками абсолютно бесплатно.

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