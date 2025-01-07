AMD анонсировала видеокарты нового поколения с новой архитектурой и FSR 4

AMD все-таки представила новую линейку видеокарт к выставке CES 2025 — изначально многие боялись, что компания ограничится только анонсами процессоров. Правда, слишком много информации так и не раскрыли.

Фото AMD

Известно, что первые видеокарты на «разработанной с нуля» архитектуре RDNA 4 будут называться Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, появятся в продаже в первом квартале этого года, а главной их фишкой станет технология апскейлинга FSR 4 — она окажется эксклюзивной для новинок.

Одной из первых игр с поддержкой FSR 4 станет Call of Duty: Black Ops 6. Никаких конкретных характеристик вроде объемов памяти пока названо не было.