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Сегодня, 21:05

Анонсирована новая презентация Apple — возможно, на ней покажут новый iPad

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Apple анонсировала новую презентацию — она назначена на 7 мая, 17:00 по Москве. Официально ее тематика не разглашается, но сомнений в том, что мероприятие будет посвящено новым моделям iPad, практически нет.

Об этом говорит и логотип, на котором изображена Apple Pencil, и тот факт, что iPad Air начал заканчиваться в розничных сетях — обычно это происходит перед анонсом обновленной модели.

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Ожидается, что новые Айпады получат OLED-экраны с увеличенной диагональю, улучшенный чип M3 и новую модель уже упомянутой Apple Pencil.

Источник: TG-канал
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