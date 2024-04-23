Анонсирована новая презентация Apple — возможно, на ней покажут новый iPad

Apple анонсировала новую презентацию — она назначена на 7 мая, 17:00 по Москве. Официально ее тематика не разглашается, но сомнений в том, что мероприятие будет посвящено новым моделям iPad, практически нет.

Об этом говорит и логотип, на котором изображена Apple Pencil, и тот факт, что iPad Air начал заканчиваться в розничных сетях — обычно это происходит перед анонсом обновленной модели.

Ожидается, что новые Айпады получат OLED-экраны с увеличенной диагональю, улучшенный чип M3 и новую модель уже упомянутой Apple Pencil.