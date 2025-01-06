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Сегодня, 18:40

Apple копирует дизайн Xiaomi? Появились изображения iPhone 17 Pro

Евгения Воскресенская
Прототипы iPhone 17 Pro.
Фото Majin
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Многим интересно, как будет выглядеть следующий флагман от Apple и насколько его дизайн будет отличаться от того, к чему мы привыкли в предыдущих моделях. Один из проверенных инсайдеров поделился рендерами iPhone 17 Pro — надо отметить, они вселяют определенную надежду тем, кто жаждет перемен.

Инсайдер сообщил, что расположение модулей в блоке камер, по-видимому, сохранится, а вот размер, расположение вспышки и датчика LiDAR изменятся. Разумеется, это повлияет на внешний вид устройства — некоторые пользователи отметили, что на рендерах айфон напоминает смартфоны Poco, дочернего бренда Xiaomi.

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Также есть шанс, что Apple разбавит довольно скучную цветовую палитру флагманов непривычными оттенками. Доверять этой информации безоговорочно не стоит — все-таки официальных заявлений от компании пока не поступало.

Источник: Overclockers
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