Apple представила свой искуственный интеллект, которого, впрочем, в России не будет

Apple представила Apple Intelligence — языковую модель, которая упростит жизнь некоторых владельцев айфонов, айпадов и макбуков. Нейросеть умеет работать с текстом, переводить, пересказывать, вычитывать, генерировать картинки по текстовым описаниям, искать фото, сортировать уведомления и, в целом, делать много полезного. Чем дольше пользоваться Apple Intelligence — тем лучше она будет работать, подстраиваясь под конкретного пользователя.

Увы, не обошлось и без неприятных сюрпризов. И дело даже не в том, что новинка работает только на новых устройствах — MacBook и iPad с чипами не хуже M1 и iPhone не старее iPhone 15 Pro. Просто доступна Apple Intelligence будет исключительно в США и на английском языке — по крайней мере сейчас.