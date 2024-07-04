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Сегодня, 17:50

Apple удалила из App Store VPN-приложения по требованию Роскомнадзора

Владислав Шалганов
Корреспондент
Red Shield VPN.
Фото App Store
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Из российского App Store начали исчезать VPN-приложения — разработчики удаляют их по требованию РКН. Одним из первых исчез Red Shield VPN.

«Apple по требованию Роскомнадзора удалилf приложение Red Shield VPN из App Store. Нам известно как минимум об еще одном приложении VPN, которое было удалено одновременно с нашим», — заявили создатели Red Shield VPN в соцсети X.

VPN. В России запретили популяризацию VPN-сервисов — что ждет нарушителей

С 1 марта 2024 года в России запрещена популяризация сервисов по обходе блокировок. Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, которые нарушают законодательство.

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