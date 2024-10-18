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Сегодня, 13:05

Авторы X Empire (Musk Empire) назначили дату для вывода токенов

Евгения Воскресенская
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Второй сезон в кликере X Empire (Musk Empire) подошел к концу, и теперь авторы готовятся распределять токены между игроками. Возможность подать заявку на вывод доступных средств откроется уже сегодня в 21.00 по московскому времени — пока что авторы занимаются необходимыми подсчетами.

Обложка. Кто получит деньги в X Empire (Musk Empire) — раскрыты все критерии

24 октября в 15.00 по мск токены будут размещены на нескольких биржах — среди них были заявлены OKX, Bybit, Bitget, MEXC, KuCoin и Gate.io. Разработчики кликера смотрят в будущее проекта с оптимизмом, утверждая, что «это только начало» — остается надеяться, что после листинга X Empire не постигнет участь «Хомяка».

Источник: TG-канал X Empire Community

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