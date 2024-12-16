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Сегодня, 15:00

Батарея Xiaomi 15 Ultra станет самой мощной за всю историю фирмы

Евгения Воскресенская
Фото Xiaomi
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Новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra получит мощную батарею. Ранее ходили слухи о том, что проблемы с дизайном не позволяли инженерам компании поставить аккумулятор вместимостью свыше 5300 мА/ч — он попросту не влезал в тонкий корпус.

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Однако теперь появились сведения о том, что сложности удалось разрешить и теперь в Xiaomi 15 Ultra появится батарея объемом около 6000 мА/ч - это рекорд для флагманов фирмы. Вероятно, официальная презентация смартфона состоится в начале следующего года.

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