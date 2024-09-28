Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 17:56

В «М.Видео» рассказали, почему PS5 Pro стоит 130 тысяч рублей

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Представители торговой сети «М.Видео» объяснили, почему россиянам приходится платить за PS5 Pro заоблачные 130 тысяч рублей. Именно такую сумму просят внести за предказаз консоли в магазине.

В «М.Видео» ссылаются на новую специфику ценообразования в России: «Раньше в РФ было представительство PlayStation, это значило: официальные поставки, прямой договор с Sony, стабильные цены отгрузок, промо поддержка со стороны Sony. Сейчас же мы не можем купить товар официально».

Кроме того, за ввоз товара на территорию нашей страны ритейлеру приходится платить еще 20% НДС и 10% пошлины — все это отражается на ценнике.

PS5 gamepad. PlayStation 5 Pro: все за и против покупки консоли

В торговой сети надеются, что со временем цена будет снижаться и станет более доступной. Пока что представители «М.Видео» предлагают россиянам оформлять рассрочку и пользоваться преимуществом повышенного кешбека.

А на вопрос о том, почему другим продавцам на российском рынке удается привозить приставку за 100 тысяч рублей, предпочитают отвечать уклончиво: «Мы не можем говорить про условия других магазинов». Тем временем многие пользователи считают, что виной всему — желание «М.Видео» нажиться.

Источник: DTF

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
Сегодня
Вчера
Неделя