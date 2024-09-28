В «М.Видео» рассказали, почему PS5 Pro стоит 130 тысяч рублей

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Представители торговой сети «М.Видео» объяснили, почему россиянам приходится платить за PS5 Pro заоблачные 130 тысяч рублей. Именно такую сумму просят внести за предказаз консоли в магазине.
В «М.Видео» ссылаются на новую специфику ценообразования в России: «Раньше в РФ было представительство PlayStation, это значило: официальные поставки, прямой договор с Sony, стабильные цены отгрузок, промо поддержка со стороны Sony. Сейчас же мы не можем купить товар официально».
Кроме того, за ввоз товара на территорию нашей страны ритейлеру приходится платить еще 20% НДС и 10% пошлины — все это отражается на ценнике.
В торговой сети надеются, что со временем цена будет снижаться и станет более доступной. Пока что представители «М.Видео» предлагают россиянам оформлять рассрочку и пользоваться преимуществом повышенного кешбека.
А на вопрос о том, почему другим продавцам на российском рынке удается привозить приставку за 100 тысяч рублей, предпочитают отвечать уклончиво: «Мы не можем говорить про условия других магазинов». Тем временем многие пользователи считают, что виной всему — желание «М.Видео» нажиться.