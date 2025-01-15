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Сегодня, 19:50

Без DLSS новые видеокарты NVIDIA оказались на 15-30% быстрее GeForce RTX 40

Евгения Воскресенская
Фото Wccftech
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NVIDIA поделилась информацией о производительности свежей линейки видеокарт без использования DLSS. Как показывают тесты, новые видеоускорители получились быстрее, чем RTX 40-й серии, на 15-30%:

RTX 5090 против RTX 4090 — на 30% быстрее
RTX 5080 против RTX 4080 — на 15% быстрее
RTX 5070 Ti против RTX 4070 Ti — на 20% быстрее
RTX 5070 против RTX 4070 — на 20% быстрее

Cyberpunk 2077. DLSS 4: новая технология от NVIDIA повысит FPS в играх до восьми раз

Тесты проводились в нативном разрешении и с использованием Ray Tracing. Продажа GeForce RTX 5090 и RTX 5080 стартует 30 января, тогда как RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут уже в феврале.

Источник: wccftech
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