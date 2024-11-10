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Сегодня, 20:50

Блокировки продолжаются: названы следующие цели Роскомнадзора

Евгения Воскресенская
Фото Антон Горелкин, соцсети
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Список неугодных Роскомнадзору сервисов продолжит пополняться. Ограничения могут затронуть не только Cloudflare, но и других провайдеров облачных и хостинг-услуг. Об этом написал депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Запущен процесс выявления компаний, которые причастны к распространению на территории РФ деструктивного контента», — сообщил Горелкин. Следующими мишенями Роскомнадзора могут стать провайдеры Akamai и CDN77.

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Ранее подведомственный РНК Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования порекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании Cloudflare — он помогал обходить блокировки.

Источник: TG-канал «Горелкин»

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