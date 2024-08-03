Богатый наследник потерял состояние на падении акций Intel

Акции Intel падают — компании приходится сокращать тысячи сотрудников и готовиться к судебным искам из-за дефективных процессоров. Но деньги теряет не только Intel.

Недавно на популярном зарубежном сайте Reddit появился пост, в котором некий молодой человек описывал свою ситуацию: от покойной бабушки ему досталось наследство в виде 800 тысяч долларов, и на 700 из них он купил акции... Intel.

Приведенные им в пользу такой инвестиции аргументы даже выглядели убедительно, но недолго. Совсем скоро котировки корпорации стали падать — ее акции потеряли примерно треть стоимости (!) в рекордные сроки. Менее чем за день от 700 тысяч долларов осталось ~466 тысяч.

Reddit заполнился мемами, а пользователь, с которого все началось, признался в том, что чувствует себя очень плохо и не находит в себе смелости признаться родителям в дорогостоящем провале. Тем не менее, он не хочет смиряться с убытком и собирается держать обесценившиеся акции не менее десяти лет — в надежде на то, что со временем их цена вновь возрастет.