iPhone 16 уже привезли в Россию

Мировые продажи iPhone 16 стартуют завтра, а сеть магазинов МТС уже провела презентацию новинки. Посетители мероприятия смогли протестировать работу смартфона, а также получить развернутую консультацию.

Больше недели назад МТС открыла предзаказы на iPhone 16. Ритейлер обещает, что первые предзаказы начнут выдавать уже на этих выходных.

Сейчас цены на смартфоны от Apple в МТС начинаются от 115 тысяч рублей:

Apple iPhone 16 128 ГБ — 114 990 руб;

Apple iPhone 16 256 ГБ — 129 990 руб;

Apple iPhone 16 512 ГБ — 159 990 руб.

Apple iPhone 16 Plus 128 ГБ — 134 990 руб;

Apple iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 руб;

Apple iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 руб.

Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 руб;

Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 руб;

Apple iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 990 руб;

Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ — 229 990 руб.

Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 руб;

Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 руб;

Apple iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 руб.