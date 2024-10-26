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Сегодня, 15:22

Число заблокированных Роскомнадзором VPN-сервисов приближается к 200

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Роскомнадзор продолжает бороться за безопасность Рунета: число заблокированных в России VPN-сервисов почти достигло 200. Об этом заявил Сергей Хуторцев — директор организации, подведомственной РНК.

Обложка. Роскомнадзор готовится блокировать звонки в приложениях

Ограничения применяются только к сервисам, которые нарушают российское законодательство, открывая доступ к запрещенным источникам.

Впрочем, охота ведется не только на VPN — так, в 2024 году в России заблокировали более 800 тысяч противоправных ресурсов, что, по словам Хуторцева, «на 35% больше, чем в прошлом году».

Источник: Anti-Malware.ru

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