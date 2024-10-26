Число заблокированных Роскомнадзором VPN-сервисов приближается к 200

Роскомнадзор продолжает бороться за безопасность Рунета: число заблокированных в России VPN-сервисов почти достигло 200. Об этом заявил Сергей Хуторцев — директор организации, подведомственной РНК.

Ограничения применяются только к сервисам, которые нарушают российское законодательство, открывая доступ к запрещенным источникам.

Впрочем, охота ведется не только на VPN — так, в 2024 году в России заблокировали более 800 тысяч противоправных ресурсов, что, по словам Хуторцева, «на 35% больше, чем в прошлом году».