В Apple Watch Series 10 экран будет больше, а сами часы станут тоньше

Apple показала новую модель Apple Watch — Series 10. Основной акцент был сделан на то, что устройство может спасти жизнь — например, само позвонить в службу спасения в случае аварии или предупредить об опасных медицинских показателях вроде признаков апноэ.

Новые часы отличаются большим и ярким экраном, который позволит лучше работать с текстами, и более крепким защитным стеклом. Корпус Series 10 сделан из полированного алюминия или титана, в зависимости от версии.

Также эти часы — самые тонкие и легкие во всей линейке. Они выйдут в трех цветах: черном, металлическом и золотом.

Но главная «фишка» новинки — теперь слушать музыку и подкасты можно непосредственно с самих часов. А значит, этот гаджет все больше и больше напоминает полноценный мини-компьютер.