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Сегодня, 21:50

Что нового в iOS 18? Вышло долгожданное обновление для iPhone

Евгения Воскресенская
Фото Apple
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Состоялся релиз iOS 18 — разбираемся, чем фанатов Apple порадует долгожданное обновление. В опубликованном компанией документе, который посвящен новой версии операционной системы, числится целых 250 нововведений. Среди этих нововведений можно увидеть обновление иконок — теперь их можно размещать в любом порядке и даже красить в другой цвет.

В обновлении также появится возможность редактировать фотографии с помощью нейросетей и управлять смартфоном напрямую с Mac. Добавились и функции, направленные на защиту конфиденциальности — можно будет скрыть любое приложение. Ну или заблокировать его при помощи Face ID или Touch ID. Кроме того, в заметках появится встроенный калькулятор.

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iOS 18 порадует фанатов функцией управления взглядом. Искусственный интеллект будет анализировать движение глаз пользователя с помощью фронтальной камеры — чтобы он считал ваше намерение, потребуется задержать взгляд на объекте 2-3 секунды. Для обновления нужно около 4 Гб памяти.

Источник: TG-канал

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