Депутат Госдумы призвал родителей контролировать общение детей в Discord

Депутат Госдумы Антон Горелкин высказался о судьбе Discord в России. «Будущее сервиса зависит только от него самого», — считает политик. Discord достаточно просто следовать предписаниям Роскомнадзора и вовремя блокировать противозаконную информацию на своих страницах.

В то же время Горелкин выразил опасения по поводу безопасности российских детей, которые общаются с помощью мессенджера: «Discord будет представлять все больший интерес для тех, кто видит в нем инструмент для реализации противоправных действий — в том числе экстремистов».

Горелкин призывает родителей следить за тем, какие каналы посещают и с кем общаются их дети в Discord.