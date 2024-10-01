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Сегодня, 21:30

Депутат Госдумы призвал родителей контролировать общение детей в Discord

Евгения Воскресенская
Фото Антон Горелкин, соцсети
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Депутат Госдумы Антон Горелкин высказался о судьбе Discord в России. «Будущее сервиса зависит только от него самого», — считает политик. Discord достаточно просто следовать предписаниям Роскомнадзора и вовремя блокировать противозаконную информацию на своих страницах.

В то же время Горелкин выразил опасения по поводу безопасности российских детей, которые общаются с помощью мессенджера: «Discord будет представлять все больший интерес для тех, кто видит в нем инструмент для реализации противоправных действий — в том числе экстремистов».

Обложка. Discord наказали рублем за отказ удалять информацию

Горелкин призывает родителей следить за тем, какие каналы посещают и с кем общаются их дети в Discord.

Источник: TG-канал Горелкин

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