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Сегодня, 17:50

Депутат успокоил россиян: замедление YouTube не скажется на работе Google

Евгения Воскресенская
Фото Telegram
Telegram Дзен

В сети распространились слухи о возможной блокировке Google на территории РФ. Эту новость депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал в своем Telegram-канале. Парламентарий утверждает, что замедление видеохостинга не повлияет на работу мобильной системы Android, а также других сервисов Google.

По словам Горелкина, сначала компании нужно официально вернуться в Россию. Сейчас Google отказывается оплачивать штрафы, обслуживать свое оборудование и заново открывать представительство в нашей стране.

Google. Россия останется и без Google? Провайдеры начали рассылать предупреждения

Источник: TG-канал «Горелкин»
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