Девушка больше не нужна? Для VR-очков выпустят перчатки с тактильными ощущениями

Компания HaptX запустила в продажу перчатки Gloves G1, предназначенные для более реалистичных впечатлений в очках виртуальной реальности.

На ладонях HaptX Gloves G1 находятся специальные сенсорные датчики, которые передают движения в виртуальной реальности. Устройство позволяет чувствовать вес, объем и форму предмета, с которым человек взаимодействует в VR, с помощью давления воздуха. Подача воздуха будет регулироваться с помощью громоздкого ранца, который идет в комплекте с перчатками.

HaptX Gloves G1. Фото HaptX

В российских интернет-магазинах HaptX Gloves G1 можно купить за шокирующую цену в 900 тысяч рублей. Но, заплатив миллион, вы все еще не сможете поиграть — для доступа к полноценному функционалу перчаток нужно дополнительно платить 43 тысячи рублей в качестве ежемесячной подписки.