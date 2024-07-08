Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 20:20

Девушка больше не нужна? Для VR-очков выпустят перчатки с тактильными ощущениями

Владислав Шалганов
Корреспондент
HaptX Gloves G1.
Фото HaptX
Telegram Дзен

Компания HaptX запустила в продажу перчатки Gloves G1, предназначенные для более реалистичных впечатлений в очках виртуальной реальности.

На ладонях HaptX Gloves G1 находятся специальные сенсорные датчики, которые передают движения в виртуальной реальности. Устройство позволяет чувствовать вес, объем и форму предмета, с которым человек взаимодействует в VR, с помощью давления воздуха. Подача воздуха будет регулироваться с помощью громоздкого ранца, который идет в комплекте с перчатками.

HaptX Gloves G1.
Фото HaptX

В российских интернет-магазинах HaptX Gloves G1 можно купить за шокирующую цену в 900 тысяч рублей. Но, заплатив миллион, вы все еще не сможете поиграть — для доступа к полноценному функционалу перчаток нужно дополнительно платить 43 тысячи рублей в качестве ежемесячной подписки.

3
0
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

iPhone 16 будет представлен в семи цветах — на концепте показали их все