Discord продолжает игнорировать требования Роскомнадзора даже после суда

Вчера российский суд наложил на Discord штраф в 3,5 миллиона рублей, но ряд страниц с запрещенной информацией так и не были удалены. В РНК решили направить администрации мессенджера требование убрать 947 нарушающих законодательство РФ материалов — некоторые из них связаны с детской порнографией, наркотиками и призывами к экстремизму.

В марте 2024 года Discord попал в реестр соцсетей — подразумевается, что теперь мессенджер должен сам следить за появлением незаконной информации на своих страницах и оперативно удалять ее.