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Сегодня, 16:20

Discord продолжает игнорировать требования Роскомнадзора даже после суда

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Вчера российский суд наложил на Discord штраф в 3,5 миллиона рублей, но ряд страниц с запрещенной информацией так и не были удалены. В РНК решили направить администрации мессенджера требование убрать 947 нарушающих законодательство РФ материалов — некоторые из них связаны с детской порнографией, наркотиками и призывами к экстремизму.

Обложка. Discord в России оказался под угрозой полной блокировки

В марте 2024 года Discord попал в реестр соцсетей — подразумевается, что теперь мессенджер должен сам следить за появлением незаконной информации на своих страницах и оперативно удалять ее.

Источник: РИА Новости

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