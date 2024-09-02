DOGS снова доступна для вывода — придется платить комиссию

Мем-проект DOGS не так давно порадовал своих пользователей весомыми наградами в криптовалюте — можно было без особенного труда получить токены стоимостью в несколько тысяч рублей.

Правда, с тех пор курс несколько упал, да и вывод монет из приложения перестал быть доступным для опоздавших. Но теперь разработчики снова открыли возможность вывода на криптокошельки. Пользователи могут выбирать, вывести ли своих «собак» в течении трех суток с комиссией 1,75% от суммы, или же вовсе без комиссии, но с ожиданием до трех недель.