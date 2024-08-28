Дурову назначили залог в размере пяти миллионов евро

28 августа, 22:56
Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.
В среду, 28 августа, в Интернете стала распространяться информация о том, что Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда, однако она оказалась фейком.