Электрокары в России исчезнут? В Госдуме РФ предложили поднять на них утильсбор до 2,23 миллиона рублей

Комитет по промышленности Государственной думы РФ поддержал исходящую от АвтоВАЗа инициативу по повышению утилизационных сборов. И хотя «обыкновенным» машинам с дизельными и бензиновыми двигателями тоже досталось (к 2030 году утилизационный сбор для них постепенно поднимут до 1,17 миллиона рублей), тяжелее всего придется электрокарам.

Уже в этом году утильсбор для них поднимут до миллиона с лишним рублей, а к 2030 году сумма вырастет уже до 2,23 миллиона. Между тем сейчас утильсбор на электрокар составляет всего 3,4 тысячи рублей.