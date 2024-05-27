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Сегодня, 21:20

Электрокары в России исчезнут? В Госдуме РФ предложили поднять на них утильсбор до 2,23 миллиона рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Комитет по промышленности Государственной думы РФ поддержал исходящую от АвтоВАЗа инициативу по повышению утилизационных сборов. И хотя «обыкновенным» машинам с дизельными и бензиновыми двигателями тоже досталось (к 2030 году утилизационный сбор для них постепенно поднимут до 1,17 миллиона рублей), тяжелее всего придется электрокарам.

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Уже в этом году утильсбор для них поднимут до миллиона с лишним рублей, а к 2030 году сумма вырастет уже до 2,23 миллиона. Между тем сейчас утильсбор на электрокар составляет всего 3,4 тысячи рублей.

Источник: iXBT
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