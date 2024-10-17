Ищем аналоги: Speedtest планируют запретить в России

Похоже, в скором времени россиянам придется смириться еще с одной потерей. Популярный американский сервис для измерения скорости интернета Speedtest могут запретить в России.

Угроза блокировки вполне реальна: в Госдуме РФ и ФСБ уже поддержали эту инициативу. Причина такого решения вполне прозаична — данные о сетях связи могут попасть в руки американских спецслужб, с которыми предположительно сотрудничает компания, владеющая Speedtest. Все это может привести к плачевным последствиям, например кибератакам.

Специалисты считают, что самым безопасным решением был бы отказ от иностранных измерителей скорости и переход на российские аналоги.