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Сегодня, 15:40

Xbox и PlayStation запретят ввозить в Россию? Объявлены новые санкции

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Freepik
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В Европейском Союзе планируют запретить импорт игровых консолей вроде Xbox и PlayStation в Россию. Эти ограничения войдут в очередной пакет санкций, который предположительно объявят 22 февраля. В качестве причины запрета указано абсурдное «использование приставок для управления беспилотниками».

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К счастью, новые санкции не должны повлиять на отечественный рынок — как замечают эксперты, в странах ЕС не производятся игровые консоли, и даже параллельный импорт в Россию проходит не через территории этого образования.

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