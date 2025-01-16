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Сегодня, 18:30

Флагманский монитор от LG научился сгибаться

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото LG
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LG представила UltraGear 5K2K — самый большой гнущийся монитор с диагональю 45 дюймов и разрешением 5120х2160. Устройство имеет соотношение сторон 21:9 — разработчики заверили, что такой монитор гарантирует «более захватывающий игровой процесс, чем стандартные дисплеи 16:9, причем без проблем с совместимостью контента, как у монитора 32:9».

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Также устройство поддерживает функцию Dual-Mode. С ее помощью можно менять соотношение сторон и частоту обновления, а также разрешение экрана. Стоимость новинки и дата начала продаж пока не уточняются.

Источник: TG-канал Apple News
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