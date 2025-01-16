Флагманский монитор от LG научился сгибаться

LG представила UltraGear 5K2K — самый большой гнущийся монитор с диагональю 45 дюймов и разрешением 5120х2160. Устройство имеет соотношение сторон 21:9 — разработчики заверили, что такой монитор гарантирует «более захватывающий игровой процесс, чем стандартные дисплеи 16:9, причем без проблем с совместимостью контента, как у монитора 32:9».

Также устройство поддерживает функцию Dual-Mode. С ее помощью можно менять соотношение сторон и частоту обновления, а также разрешение экрана. Стоимость новинки и дата начала продаж пока не уточняются.