Франция думает, что делать с Дуровым? Арест бизнесмена опять продлили

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Павел Дуров проведет под стражей еще 48 часов — ранее он был арестован французскими властями в аэропорту Ле-Бурже.
По слухам, основателя Telegram подозревают в мошенничестве, наркоторговле, преступлениях против детей и даже терроризме.
Официальных обвинений пока что выдвинуто не было. Российское посольство во Франции пытается получить доступ к основателю Telegram, однако французские власти предпочитают уклоняться от этой темы.
По местным законам задержание не должно длиться более 96 часов — это значит, что скоро суд должен будет выдвинуть обвинения либо выпустить Дурова.