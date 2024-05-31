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Сегодня, 20:20

RTX 5090 получит на 4 ГБ видеопамяти больше, чем было в RTX 4090

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Концепт RTX 5090.
Фото ArtStation
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Новый флагман NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 5090, которая должна быть анонсирована до конца 2024 года, получит 28 ГБ видеопамяти типа GDDR7.

Это рекордное количество памяти для данного типа видеокарт. У RTX 3090 было 24 ГБ видеопамяти. Такое же количество памяти получила RTX 4090 два года спустя.

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Помимо такого огромного количества видеопамяти, RTX 5090, по слухам, получит 448-битную шину памяти вместо ранее ожидаемой 512-битной шины. Также RTX 5090 должна получиться ощутимо тоньше своей предшественницы за счет 2-слотовой системы охлаждения с двумя винтеляторами.

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