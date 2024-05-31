RTX 5090 получит на 4 ГБ видеопамяти больше, чем было в RTX 4090

Сегодня, 20:20
Новый флагман NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 5090, которая должна быть анонсирована до конца 2024 года, получит 28 ГБ видеопамяти типа GDDR7.
Это рекордное количество памяти для данного типа видеокарт. У RTX 3090 было 24 ГБ видеопамяти. Такое же количество памяти получила RTX 4090 два года спустя.
Помимо такого огромного количества видеопамяти, RTX 5090, по слухам, получит 448-битную шину памяти вместо ранее ожидаемой 512-битной шины. Также RTX 5090 должна получиться ощутимо тоньше своей предшественницы за счет 2-слотовой системы охлаждения с двумя винтеляторами.