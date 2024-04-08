Google станет платным? Компания рассматривает варианты «премиум-поиска»

Издание Financial Time сообщает о том, что, согласно сразу нескольким источникам, корпорация Google задумывается о создании премиумной модели своего поисковика. Отличаться от обычной она будет функциями, основанными на искусственном интеллекте — они сделают поиск более эффективным и даже могут избавить пользователей от надоедливой рекламы в выдаче.

Обыкновенный поиск без ИИ-функций продолжит оставаться бесплатным. Впрочем, на данный момент окончательное решение о выходе премиум-подписки на Google еще не принято.