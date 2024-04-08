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Сегодня, 15:55

Google станет платным? Компания рассматривает варианты «премиум-поиска»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Google
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Издание Financial Time сообщает о том, что, согласно сразу нескольким источникам, корпорация Google задумывается о создании премиумной модели своего поисковика. Отличаться от обычной она будет функциями, основанными на искусственном интеллекте — они сделают поиск более эффективным и даже могут избавить пользователей от надоедливой рекламы в выдаче.

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Обыкновенный поиск без ИИ-функций продолжит оставаться бесплатным. Впрочем, на данный момент окончательное решение о выходе премиум-подписки на Google еще не принято.

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