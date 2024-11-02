Готовят к блокировке Google? Депутат призвал отказаться от почты Gmail

Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал россиян отвязать все важные аккаунты от почты Google. Депутат отметил, что компания «давно не заботится о своих пользователях» — конфиденциальные данные могут легко попасть в чужие руки.

«Как мы помним, Google уже ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал россиянам переходить на отечественные аналоги — так будет проще защитить свои данные.