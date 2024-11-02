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Сегодня, 15:48

Готовят к блокировке Google? Депутат призвал отказаться от почты Gmail

Евгения Воскресенская
Фото Антон Немкин, соцсети
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Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал россиян отвязать все важные аккаунты от почты Google. Депутат отметил, что компания «давно не заботится о своих пользователях» — конфиденциальные данные могут легко попасть в чужие руки.

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«Как мы помним, Google уже ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал россиянам переходить на отечественные аналоги — так будет проще защитить свои данные.

Источник: Газета.Ru

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