Готовят к блокировке Google? Депутат призвал отказаться от почты Gmail

Сегодня, 15:48
Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал россиян отвязать все важные аккаунты от почты Google. Депутат отметил, что компания «давно не заботится о своих пользователях» — конфиденциальные данные могут легко попасть в чужие руки.
«Как мы помним, Google уже ограничил использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — подчеркнул Немкин. Депутат посоветовал россиянам переходить на отечественные аналоги — так будет проще защитить свои данные.