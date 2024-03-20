График выхода устройств от Apple до 2027 года — iPhone SE 4 появится не раньше 2025 года

В сеть утекли планы Apple по релизу новых гаджетов.

Так, новый iPad с OLED экраном выйдет уже до конца 2024 года. Релиз бюджетного смартфона iPhone SE 4 придется подождать до 2025 года. Бюджетная версия iPhone выйдет в 2026-м вместе со складным смартфоном от Apple.

Фото Apple

iPad Mini 8.4, iPad Air на 10.9, 14-дюймовый MacBook и 16-дюймовый с OLED-дисплеями также выйдут в течение 2026 года.

Фото Apple

Новое поколение AR-очков Apple Vision Pro с дисплеем Micro OLED вместе со складным iPad придется подождать до 2027 года.