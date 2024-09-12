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Сегодня, 15:00

GTA 6 не потянет? Эксперты сомневаются, что PlayStation 5 Pro хватит мощности

Евгения Воскресенская
Фото PlayStation
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Эксперты с ресурса Digital Foundry предположили, что даже PlayStation 5 Pro не «потянет» GTA 6 в разрешении 4К и при 60 FPS. Это объясняется тем, что игры этой серии традиционно оказывают высокую нагрузку на процессор ПК или консоли, заставляя его просчитывать симуляцию множества событий.

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Уже известно, что процессор PlayStation 5 Pro не будет отличаться от своего «собрата» в базовой консоли. Впрочем, скорее всего производительность GTA 6 на Pro-версии все-таки будет выше, а эффекты — красивее.

Источник: Игромания

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