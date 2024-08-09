Хакерша EMPRESS обещает вернуться ко взлому игр с Denuvo

Скандально известная хакерша под ником EMPRESS опубликовала эмоциональный пост о своем возвращении. Она раскритиковала деятельность некого пользователя Telegram, утверждавшего, что ему удалось взломать Denuvo.

Хакерша назвала конкурента мошенником, пытающимся «ослепить наивных придурков», и призвала не вестись на обман.

Девушка пообещала приступить к Denuvo, как только завершится работа над собственной MMO-игрой. «Я постепенно вернусь на сцену взлома», — точную дату хакерша не называет и просит подписчиков набраться терпения.