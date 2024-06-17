Секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 17-18 июня

Как и комбо-карточки, секретные шифры азбуки Морзе в Hamster Kombat обновляются каждый день. Прошел очередной день, а значит пора ввести новый шифр, который принесет 1 миллион монет.

Если не успеете ввести его 17 июня, то не беда — он будет действовать до 18 июня 22:00 по мск, пока не появится новый секретный шифр.

Секретный шифр для Hamster Kombat на 17-18 июня

C — . — .

O — — —

I . .

N — .

Что такое азбука Морзе

Это система, разработанная Самюэлем Морзе и Альфредом Вейлом в 30-х годах 19-го века для передачи текста по телеграфным линиям, использующая комбинацию, состоящую из точек и тире в качестве букв, цифр и знаков препинания.

Как и где набирать шифр в Hamster Kombat

В Hamster Kombat • означает быстрое нажатие на хомяка, а тире — длительное зажатие примерно на 2 секунды.

Если вы лишь недавно зарегистрировались в Hamster Kombat и не знаете, как войти в режим азбуки Морзе, то следуйте указаниям инструкции:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.

2. Круг с хомяком окрасится в красный цвет.

3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.

4. Важно делать между буквами небольшие паузы.

Если вы неправильно ввели одну из букв или не выдержали паузы между нажатиями, то весь прогресс сбросится и придется вводить шифр заново.