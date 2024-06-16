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Сегодня, 22:02

Ежедневный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 16-17 июня

Hamster Kombat.
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Уже по доброй традиции авторы кликера Hamster Kombat подготовили новый секретный шифр на 16-17 июня, который рассекретили за считанные минуты.

За правильный ввод шифра можно получить 1 миллион монет.

Секретный шифр для Hamster Kombat на 16-17 июня

T -
O ---
K -.-
E .
N -.

Чтобы правильно ввести шифр, необходимо знать следующее правило:

означает быстрое нажатие на хомяка.
длительное зажатие примерно на 2 секунды.

Если вы играете в Hamster Kombat недавно и не знаете в каком месте вводить шифр, то следуйте указаниям инструкции:

1. Нажмите три раза на «Прибыль за тап» на главной странице приложения.
2. Интерфейс с хомяком окрасится в красный.
3. Тапайте на «покрасневшего» хомяка, согласно схеме.
4. Важно делать между буквами небольшие паузы.

Если вы поторопились или неправильно ввели одну из букв, то весь шифр сбросится и придется начинать все сначала.

Hamster&nbsp;AI. Какие комбо-карточки для хомяка нужно ввести 16-17 июня
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