Ежедневный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 16-17 июня

Уже по доброй традиции авторы кликера Hamster Kombat подготовили новый секретный шифр на 16-17 июня, который рассекретили за считанные минуты.

За правильный ввод шифра можно получить 1 миллион монет.

Секретный шифр для Hamster Kombat на 16-17 июня

T -

O ---

K -.-

E .

N -.

Чтобы правильно ввести шифр, необходимо знать следующее правило:

• означает быстрое нажатие на хомяка.

— длительное зажатие примерно на 2 секунды.

Если вы играете в Hamster Kombat недавно и не знаете в каком месте вводить шифр, то следуйте указаниям инструкции:

Если вы поторопились или неправильно ввели одну из букв, то весь шифр сбросится и придется начинать все сначала.