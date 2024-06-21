Шифр азбуки Морзе в хомяке Hamster Kombat на 21-22 июня

В Hamster Kombat раскрыли новый секретный шифр азбуки Морзе, который будет действовать с 21 по 22 июня и за который можно получить 1 миллион монет.

Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день. И если вы новичок, то это отличная возможность сколотить капитал за кратчайшее время. Главное — не пропускать новые шифры и комбинации карт.

Секретный шифр в Hamster Kombat на 21-22 июня

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Как вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы быстро и без проблем забрать 1 миллион монет, перед вводом секретного шифра нужно знать, как действует азбука Морзе.

В игре Hamster Kombat «•» (точка) означает быстро нажатие на изображение хомяка. А «—» (тире) — долгое нажатие (2-3 секунды) на хомяка.

Где вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на «Ежедневный шифр» на главной странице приложения.

Как войти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat.

Как узнать, что режим азбуки Морзе в Hamster Kombat активировался и можно вводить шифр

Изображение с хомяком должно окраситься в красный цвет. Далее нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. При этом важно между вводом каждой буквы делать небольшие паузы.

Зачем нужны монетки в Hamster Kombat

Для увеличения пассивного дохода. Бытует мнение, что игроки, вкидывающие в прокачивание прибыли в час все свои ресурсы, будут иметь преимущество при выходе Hamster Kombat на рынок криптовалют. Уровень персонажа не так важен, как ваш пассивный заработок в этом кликере.

Сколько монет можно заработать при помощи шифра

Если не пропускать ни одного дня в месяце и вводить шифр в Hamster Kombat каждый день, то можно зарабатывать ежемесячно от 30 до 31 миллионов монет при помощи только одной этой функции. Но, увы, более 1 миллиона монет при помощи секретного шифра получить не удастся. Больше всего монет дают комбо-карточки и пассивный источник заработка в виде прокачиваемых карточек.