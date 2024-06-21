Шифр азбуки Морзе в хомяке Hamster Kombat на 21-22 июня

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В Hamster Kombat раскрыли новый секретный шифр азбуки Морзе, который будет действовать с 21 по 22 июня и за который можно получить 1 миллион монет.
Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день. И если вы новичок, то это отличная возможность сколотить капитал за кратчайшее время. Главное — не пропускать новые шифры и комбинации карт.
F • • — •
A • —
R • — •
M ——
Чтобы быстро и без проблем забрать 1 миллион монет, перед вводом секретного шифра нужно знать, как действует азбука Морзе.
В игре Hamster Kombat «•» (точка) означает быстро нажатие на изображение хомяка. А «—» (тире) — долгое нажатие (2-3 секунды) на хомяка.
Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на «Ежедневный шифр» на главной странице приложения.
Изображение с хомяком должно окраситься в красный цвет. Далее нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. При этом важно между вводом каждой буквы делать небольшие паузы.
Для увеличения пассивного дохода. Бытует мнение, что игроки, вкидывающие в прокачивание прибыли в час все свои ресурсы, будут иметь преимущество при выходе Hamster Kombat на рынок криптовалют. Уровень персонажа не так важен, как ваш пассивный заработок в этом кликере.
Если не пропускать ни одного дня в месяце и вводить шифр в Hamster Kombat каждый день, то можно зарабатывать ежемесячно от 30 до 31 миллионов монет при помощи только одной этой функции. Но, увы, более 1 миллиона монет при помощи секретного шифра получить не удастся. Больше всего монет дают комбо-карточки и пассивный источник заработка в виде прокачиваемых карточек.